Cape Town'da korkutan yangın: 152 ev kül oldu
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde çıkan yangında 600'den fazla kaçak yerleşimcinin evsiz kaldığı bildirildi.
Afrika 31.01.2022, 09:05
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde çıkan yangında 600'den fazla kaçak yerleşimcinin evsiz kaldığı bildirildi.
News24'ün haberine göre, kentin güneyindeki Masiphumelele kaçak yerleşim bölgesinde çıkan yangında 152 konut yandı, 600'den fazla yerleşimci evsiz kaldı.
Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.
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