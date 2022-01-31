Cape Town Tana Baru mezarlığında yangın
Sultan Abdülaziz Han tarafından İslam'ı öğretmek için Güney Afrika'ya gönderilen ve 17 yıl görev yaptıktan sonra 1880 yılında Cape Town'da vefat eden Osmanlı alimi Ebubekir Efendi'nin kabrinin de bulunduğu Tana Baru mezarlığında yangın çıktı.
Afrika 31.01.2022, 01:45
Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından yapılan paylaşımda, bugün öğle saatlerinde Tana Baru mezarlığı çevresinde başlayan yangının, mezarlığın bir kısmına zarar verdiği belirtildi.
Ebubekir Efendi'nin mezarı zarar görmedi
Paylaşımda, Ebubekir Efendi'nin mezarının zarar görmediği ancak "15 Temmuz Anı Bahçesi"nde kısmi hasar meydana geldiği ifade edildi.
Mezarlığın yangın sonrasında Başkonsolosluk personeli tarafından gözlem amaçlı ziyaret edildiği belirtilen paylaşımda, "Yangına zamanlıca müdahale eden Cape Town itfaiye ekipleri ve belediye yetkililerine şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
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