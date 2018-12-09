Cemaat-i İslamiye Mursi yanlısı koalisyondan çekildi

Mısır'daki Cemaat-i İslamiye Hareketi, darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi destekleyen Darbeyi Red ve Meşruiyet İçin Ulusal Koalisyon'dan çekildiklerini duyurarak anayasadaki ulusal uzlaşı maddesinin uygulamaya konulması çağrısında bulundu.

Hareketin Şura Konseyi Başkanı Usame Muhafız tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Koalisyon zamanı geride kaldı. Koalisyonda yer almanın artık bir faydası yok. Cemaat-i İslamiye artık bu koalisyonda yer almıyor." ifadeleri kullanıldı.

Krize yaklaşım konusunda yeniden düşünmek gerektiği belirtilen açıklamada, ulusal uzlaşıdan söz eden anayasa maddesinin uygulamaya konulmasında Cemaat-i İslamiye'nin rolü olmasını temenni ettikleri aktarıldı.

Anayasanın, geçiş dönemi adaleti ve uzlaşıyla ilgili 241'inci maddesi, 30 Haziran (darbeye yol açan) olaylarından sonra toplumda yaşanan sıkıntıların çözüme kavuşturulmasını hedefliyor. Ancak bu madde şu ana kadar uygulamaya konulmadı.

Kahire Ceza Mahkemesi, 28 Ekim'de aldığı kararla "Cemaat-i İslamiye ile aralarında hareketin siyasi kanadı İnşa ve Kalkınma Partisinin 28 üyesinin de bulunduğu 164 kişinin terör listesine alınmasına" hükmetmişti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Cemaat-i İslamiye'nin bazı yöneticileri ile üyelerine, Ocak 2011'deki devrimin ardından, hareketin 1990'lı yıllarda aldığı "şiddet eylemlerini durdurma" kararından geri adım attıkları suçlaması yöneltiliyor. Mahkemenin, bu suçlamalara istinaden söz konusu kararı aldığı belirtiliyor.

Cemaat-i İslamiye, Mursi'nin bağlı olduğu Müslüman Kardeşler Cemaati (İhvan) ile ittifak içindeydi. Hareket, İhvan ile yönetim arasındaki krize çözüm bulmak için daha önce birçok girişimde bulunmuştu.

AA

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2018, 23:22