Cenaze töreninde saldırdılar

Güvenlik yetkilileri, silahlı kişilerin ülkenin batısında Mali sınırına yakın Tillaberi bölgesindeki Gaigorou köyünde bir cenaze törenine saldırdığını, 19 sivilin öldüğünü söyledi.

Gaigorou köyü ve civarı son birkaç yıldır silahlı kişilerin saldırılarına sahne oluyor. Yüzlerce sivilin öldüğü saldırılar nedeniyle ocak ayında Tillaberi'de acil durum ilan edilmişti.

Sahel bölgesinde Burkina Faso, Mali ve Nijer sınırlarıyla kesişen Liptako bölgesi, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplarla DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

AA