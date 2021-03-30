Cenazedeki izdihamda 45 kişinin öldüğü belirlendi

Mwananchi gazetesinin verdiği habere göre, Tanzanya polisi, Darüsselam'daki izdihamda daha önce 5 olarak duyurulan ölü sayısının 45 olduğunu bildirdi.

Darüsselam Emniyet Müdürü Lazaro Mambosasa, naaşı görmek için Uhuru Stadyumu'na gelen binlerce kişinin kurallara uymayarak stadyuma girmeye çalıştığını ve izdihama yol açtığını belirtti.

Gerçek ölü sayısının 45 olduğunu ifade eden Mombasasa, olayda 37 kişinin ise yaralandığını aktardı.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 17 Mart’ta hayatını kaybeden Magfuli'nin cenazesi, 26 Mart'ta toprağa verilmişti.

Magufuli’ye veda için daha öncesinde Darüsselam, Dodoma, Zanzibar, Mwanza ve Geita'da tören düzenlenmişti.