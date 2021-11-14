Cenazesi için resmi tören düzenlenmeyecek

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, 11 Kasım'da hayatını kaybeden, 1948-1994 yılları arasında hakim olan ırkçı apartheid rejiminin son Devlet Başkanı Frederik Willem de Klerk için resmi olmayan, aile üyelerine özel bir cenaze töreni düzenleneceği bildirildi.

F.W. de Klerk Vakfından yapılan açıklamada, Klerk'in cenazesinin, 21 Kasım tarihinde yalnızca aile üyelerinin katılacağı özel bir törenle defnedileceği belirtildi.

Açıklamada, törenin basına kapalı olacağı bilgisi paylaşıldı.

Güney Afrika'yı 1989-1994 yıllarında yöneten ve bir süredir akciğer zarı kanseri tedavisi gören Klerk, 11 Kasım'da Cape Town kentindeki evinde 85 yaşında yaşamını yitirmişti.

Klerk, 1990'dan itibaren siyasi partiler üzerindeki yasakların kaldırılmasını ve Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasını sağlayarak, ülkede demokratik sürecin önünü açmış, apartheid rejiminin sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

Nelson Mandela ile 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Klerk, son yıllarda apartheid yanlısı açıklamalarıyla eleştirilerin hedefi olmuştu.

Apartheid rejimi

Güney Afrika'da 1948'den itibaren 46 yıl boyunca resmi devlet politikası olarak uygulanan apartheid rejimi, ülkedeki Avrupa kökenli beyaz azınlık nüfusun, siyahlar ve diğer ırklardan üstünlüğünü temel alıyordu.

Bu kapsamda, beyaz olmayan Güney Afrikalılara her alanda ikinci sınıf vatandaş muamelesinin yapılırken, özellikle siyahlara karşı ciddi baskı ve şiddet uygulanıyordu.

1980'lerden itibaren uluslararası toplumun şiddetli baskı ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan apartheid rejimi, 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyah Devlet Başkanı Nelson Mandela'nın iktidara gelmesiyle resmi olarak sona erdi.