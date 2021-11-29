Cezaevine silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti, mahkumlar kaçtı
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde cezaevine yönelik silahlı saldırıda 6 kişinin öldüğü aktarıldı. Saldırı nedeniyle ayrıca çok sayıda mahkumun firar ettiği belirtildi.
Afrika 29.11.2021, 15:07
Ulusal basında çıkan haberlere göre, henüz kimliğini belirlenemeyen silahlı kişiler, dün akşam eyaletin Jos bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenledi.
Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda mahkum firar etti.
Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Simon Ubah Ogaba, saldırı sırasında firar eden mahkumlardan 7'sinin yakalandığını belirtti.
Eyaletin Bassa bölgesinde silahlı kişilerin 25 Kasım'da düzenlediği saldırıda da 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Son zamanlarda motosikletli kişilerin silahlı saldırılarının artması üzerine bazı eyaletlerde aracın kullanımı yasaklanmıştı.
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