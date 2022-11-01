Cezayir ana muhalefeti Türkiye'yle kenetlenme çağrısı yaptı

Barış Toplumu Hareketi, Cezayir’in ev sahipliğinde düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, “Arap liderlerini, İslam ümmetinin yeniden uygarlık tarihindeki tekamülünü sürdürmesi için yeni bir medeni vizyon çerçevesinde, rekabet ve çatışma için değil, kenetlenme ve entegrasyon için, İran ve Türkiye başta olmak üzere İslam dünyasının bileşenleri ile diyalog ve normal ilişkiler açmaya çağırıyoruz.” denildi.

Arap ülkelerinin aralarındaki anlaşmazlıkların sona erdirilmesinin gerekliliğine vurgu yapılan açıklamada, Filistin meselesinin milli ve dini bir dava olarak merkeze alınması ve İsrail ile yapılan normalleşme sürecinin son bulması çağrısı yapıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra da Arap Birliği Zirvesi hazırlık toplantılarının açılışında yaptığı açıklamada, ülkesinin Arap ülkeleri arasındaki tartışmalı dosyaları ve geçmişte kalan problemleri tartışmayarak, önceki zirvelerde kabul edilen maddeleri benimseyip, zirve gündeminin hazırlanmasında yeni bir sistem önerdiğini belirtmişti.

Liderler düzeyindeki 31. Arap Birliği Zirvesi, bugün ve yarın Cezayir'in ev sahipliğinde düzenlenecek.