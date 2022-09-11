Cezayir çok sayıda Nijerli sığınmacıyı ülkesine gönderdi

Cezayirli yetkililerin eşlik ettiği büyük çoğunluğu Nijerli olan 847 sığınmacı, Nijer'e geri dönüş yapmak durumunda kaldı.

Nijer'in Agadez iline ulaşan sığınmacıların 40'ının kadın, 74'ünün ise çocuk olduğu bildirildi.

Birleşmiş Milletler'e göre Cezayir 2014'den bu yana Afrika uyruklu binlerce mülteciyi ülkesine iade etti.

İnsani yardım kuruluşlarına göre, son yıllarda Cezayir'den sınır dışı edilen mülteci sayısında büyük artış yaşandı.

Buna göre 2020 ve 2021 yıllarında toplamda en az 50 bin 379 kişi, bu yıl Ocak-Mayıs ayları arasında ise 14 bin 196 kişi sınır dışı edildi.

Cezayir daha önce Afrikalı mültecileri Sahra Çölü'nün ortasında bırakmakla suçlanmıştı.

Kaynak: Mepa News