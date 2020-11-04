Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun koronavirüse yakalandı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmucid Tebbun'un yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı açıklandı.



Cezayir Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun yeni tip korona virüse yakalandığı duyuruldu. Açıklamada, Tebboune'un Almanya'da bir hastanede tedavi görmeye devam ettiği ifade edildi.



Ne olmuştu?



Tebbun, 24 Ekim'de Covid-19 nedeniyle evinde girdiği karantinanın ardından 27 Ekim'de doktorların tavsiyesi üzerine hastanede tedavi altına alınmıştı. 75 yaşındaki Tebbun'un korona virüs testinin pozitif çıkıp çıkmadığı belirtilmezken, bazı Cumhurbaşkanlığı yetkililerinde Covid-19 tespit edilmesi üzerine evinde karantinaya girdiği belirtilmişti. Tebbun, 28 Ekim'de ise doktorların tavsiyesi üzerine bulunduğu hastaneden sağlık kontrolü için Almanya'ya götürülmüştü.

Kaynak: Aawsat