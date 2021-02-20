Cezayir'de 33 aktivist serbest bırakıldı

Cezayir'de 33 aktiviste cumhurbaşkanlığı affı ile özgürlük verildi.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un dünkü kararının ardından bugün Adalet Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 21'i sosyal medya kullanımı ve gösteriler sırasındaki eylemleri nedeniyle hapis cezası alan toplam 33 Hirak aktivistinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Halk hareketinden nihai cezası bulunan 30 tutuklu ile hüküm giymeyen 60 kişiden oluşan başka bir grubun da serbest bırakılmasına karar verildiği aktarıldı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, dün yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkedeki protesto hareketi "Hirak" içinden hükümlü en az 30 kişiye cumhurbaşkanlığı affı uygulanacağını duyurmuştu.

Cezayir'deki insan hakları örgütleri ve muhalefet partileri aylardır, mitinglerde veya sosyal ağlardaki paylaşımları nedeniyle tutuklananların serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Tebbun'a çağrıda bulunuyordu.

AA