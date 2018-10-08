Cezayir de Arap Birliği'nde reform istiyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Abdulkadir Mesahil, Arap Birliğinin işleyişinde düzenleme yapılmadığı için çözümlerin dışarıdan dayatıldığını belirterek, birliğe kapsamlı bir reform çağrısında bulundu.

Mesahil, ülkesindeki "Diplomasi Günü" münasebetiyle devlet radyosuna verdiği röportajda, Arap Birliğinin halihazırdaki durumuna işaret ederek, "Arap Birliğinde derin bir reform yapılmasını istedik." dedi.

Birliğin, modası geçmiş usullerle çalıştığını ve Arap dünyasındaki krizlere cevap vermekte yetersiz kaldığını savunan Mesahil, "Arap Birliği çözüm sunamadığı için de çözümler dışarıdan dayatılıyor." diye konuştu.

Mesahil, Cezayir'in daha önce reform için öneriler sunduğunu hatırlatarak, ayrıntılı bilgi vermediği bu önerilerin hala gündemde olduğunu ifade etti.

Cezayir, ilk olarak 2005'te ev sahipliği yaptığı zirvede "Arap Birliği Genel Sekreterliği görevinin üye ülkeler arasında dönüşümlü şekilde yapılmasını" kapsayan temel bir reform çağrısında bulunmuş, ancak kabul görmemişti.

Ayrıca Cezayirli eski diplomat El-Ahdar el-İbrahimi yönetimindeki uzmanlar komitesi tarafından birlik için bir reform taslağı hazırlanmıştı. Genel Sekreterliğe teslim edilen bu taslak tartışmaya dahi açılmamıştı.

Cezayir parlamentosunun alt kanadı Ümmet Meclisi Başkanı Abdulkadir bin Salih de Ürdün'de gerçekleştirilen zirvede, Arap Birliğinde yapılması gereken reforma ilişkin ülkesinin vizyonunu aktarmıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net