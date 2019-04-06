Cezayir'de Buteflika sonrası ordunun sıradaki hamlesi bekleniyor

Cezayir'de art arda yaptığı uyarılarla Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren ordunun, üst üste yedi haftadır sokağa inen ve bu hafta özellikle rejimin eski unsurlardan temizlenmesi mesajını gönderen gösteriler karşısındaki hamlesi bekleniyor.

Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen beşinci dönem cumhurbaşkanı adaylığına karşı şubat ortasında başlayan protestolar, aradan geçen bir buçuk ay sonunda ordunun da müdahalesiyle, cumhurbaşkanını geçen salı istifa ettirdi.

Ancak Buteflika'yı koltuğundan ettikten sonra bu cuma yedinci kez başkent ve diğer büyük kentlerin sokaklarına dökülen binlerce Cezayirli, cumhurbaşkanının devletin zirvesinde bıraktığı isimlerin de ayrılmasını istiyor.

Göstericiler, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra Millet Konseyi Başkanı olarak ülkeyi seçime götürecek geçici cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ve Başbakan Nureddin el-Bedevi'nin de görevden ayrılması talep ediyor.

Göstericiler taleplerini "Üç B gitmeli" sloganıyla dile getiriyor. Üç 'B'den biri olan Bilayz, bu göreve şubat ayında Buteflika tarafından atandı.

Bilayz başkanlığındaki Anayasa Konseyi, yeni cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık başvuruları, aday listesinin açıklanması, cumhurbaşkanının görevden alınması ve seçim sonucunun açıklanması gibi kritik görevler üstleniyor.

Buteflika'nın istifasından bir gün önce onayladığı eski İçişleri Bakanı Nureddin el-Bedevi'nin kurduğu hükümet de göstericilerin hedefinde yer alıyor. Anayasaya göre geçiş hükümetinin, yeni cumhurbaşkanı seçilene kadar görevde kalması gerekiyor.

Aynı şekilde, geçici olarak cumhurbaşkanlığını üstlenen yasama organı Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih de Buteflika döneminde göreve gelen isimlerden biri.

Parlamentonun üst kanadı Millet Konseyi'nin üçte biri atanmış isimlerden oluşuyor. Bin Salih, 2002 yılından beri bu görevi yürütüyor ve Buteflika rejiminin parçası olarak tanınıyor.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyor.

Cezayir'de dün gerçekleştirilen protestolarda, rejimin perde arkasındaki gölge figürlerine atıfta bulunan birçok pankart, slogan, döviz, afiş dikkati çekti. Protestolar sırasında televizyonda heyecanla konuşan gencin yerel lehçeyle bu gruba işaretle sarf ettiği "Hepsini temizlemek lazım" sözü, göstericilerin ortak sloganı halini aldı.

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kaid Salih'in, Buteflika'yı "derhal" istifaya çağıran konuşmasında Cezayir halkının taleplerini destekleyerek devletin zirvesindeki grubu "çete" olarak tanımlaması sokakta karşılık buldu.

Cezayir sokaklarında, dün Buteflika'yı istifaya iten silahlı kuvvetlere dostluk mesajları, sevgi gösterileri "Ordu ve halk kardeştir" sloganları sıkça kullanıldı. Ancak buna karşın bazı göstericiler de rejimin temel yapı taşının ordu olduğunu savunarak silahlı kuvvetlerin bu hamlesine temkinli yaklaştı.

Dünkü gösterilerde, ordunun siyasete müdahalesini eleştiren ve orduyu rejimin parçası olarak gören pankartlara da rastlamak mümkündü. Göstericilerden bazıları, ordu ve özellikle de Genelkurmay Başkanı Salih'in, sokağın rüzgarını arkasına almak için eski müttefiki Buteflika'nın karşısına geçtiği görüşünü paylaştı.

Ordu, Anayasa'nın 7. 8. ve 102. maddelerini uygulamaya koyarak, ülkeyi krizden çıkarmak ve Anayasa'nın öngördüğü süre dışında cumhurbaşkanlığı makamının boş kalmasını önlemekte ısrarcı.

Anayasa'nın 7. ve 8. maddelerinde "halkın her iktidarın kaynağı olduğu" ve "kurucu iktidarın halka ait olduğu" belirtilirken, 102. madde de "cumhurbaşkanının istifası, yetkilerini yerine getirmede bir engelle karşılaşması, ölüm veya hastalık nedeniyle söz konusu makamın boşalması halinde" izlenecek süreci düzenliyor.

Cezayir halkı, dün bazı pankartlarına yansıttığı gibi 102 değil Buteflika'nın görevden ayrılmadan önce atadığı ve Anayasa maddelerinin öngördüğü görevlerde bulunan isimlere tepkiyle 7. ve 8. maddelerin uygulanması gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA