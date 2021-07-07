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Cezayir'de erken seçim sonuç verdi: Eymen bin Abdurrahman hükümeti kurdu

Cezayir'de yapılan erken seçim sonucunda ortaya çıkan tabloya uygun olarak Eymen bin Abdurrahman tarafından yeni hükümet kuruldu.

Afrika 07.07.2021, 21:01
Cezayir'de erken seçim sonuç verdi: Eymen bin Abdurrahman hükümeti kurdu

Cezayir resmi televizyonu Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Başbakan Eymen bin Abdurrahman'ın oluşturduğu kabinede yer alan isimleri paylaştı.

Haberde, Dışişleri Bakanlığı'na eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika döneminde bir dönem aynı görevi üstlenen Ramtan Lamamra, Adalet Bakanlığı'na ise Raşid Tabbi'nin getirildiği belirtildi.

Hükümetin 12 Haziran'da yapılan erken seçim sonuçlarına göre kurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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#Cezayir #Eymen bin Abdurrahman #erken seçim
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