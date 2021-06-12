Cezayir'de erken seçim var

Cezayir'de kayıtlı 24 milyondan fazla seçmen, Ulusal Halk Meclisinde kendisini temsil edecek 407 kişiyi seçmek üzere sandık başına gitti.

Cezayir'de yedinci parlamento seçimleri için sabah saatlerinde ülke genelindeki 13 bin seçim merkezinde 61 bin 543 sandıkta oy verme işlemi başladı.

Seçimleri yöneten Bağımsız Ulusal Seçim İdaresi (ANIE), daha önce yaptığı açıklamada, oy verme işlemi sırasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maske ve sosyal mesafe kuralının zorunlu olduğunu bildirdi.

Açıklamada, sandıkların bulunduğu bölümlere girecek kişilerin ateşinin ölçüleceği, seçmenlere el temizleyici sağlanacağı, giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılacağı ve seçimle ilgili tüm mekanların yarı kapasiteyle hizmet vereceği bilgisi paylaşıldı.

Parlamentonun alt kanadındaki 407 koltuk için 28 siyasi partiden 10 bin 468, bağımsızlardan 12 bin 86 olmak üzere seçimde 22 binden fazla aday yarışıyor.

Ülkede, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 18.00'e kadar devam edecek.

Cezayir, 2019 yılında Abdulaziz Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında devrilmesinin ardından Buteflika dönemindeki isimlerin tasfiyesi, Cumhurbaşkanlığı seçimi, yeni bir Anayasa gibi birçok değişimi peş peşe yaşadı.

Rejim, seçimlerle geçiş sürecinin devam ettiği mesajını verirken, Buteflika'yı koltuğundan eden lidersiz protesto hareketi seçimleri "kozmetik vitrin değişikliği" şeklinde tanımlayarak boykot çağrısı yapıyor.

Henüz birkaç ay önce kabul edilen yeni seçim sistemine, seçmenlerin aday listeleri arasından istedikleri sıralamayı seçebilecekleri "açık liste" seçim sistemi getirildi. Yeni uygulanmaya başlanan bu sistemle temsilin artırılması hedefleniyor.

Seçimlerle ilgili birçok düzenleme ve denetim de İçişleri Bakanlığından alınarak yeni Anayasa'yla kurulan Bağımsız Ulusal Seçim İdaresine verildi. Yönetim bu adımla seçimlerin şeffaf yürütüleceği mesajını veriyor.

Yeni yasa ayrıca partilerin ve bağımsız listelerin seçime katılabilmesi için gereken şartları hafifletti. Bunun neticesinde aday sayısında büyük artış oldu.

Ancak, söz konusu açık liste seçim sisteminin oyların sayılmasını zorlaştırabileceği ve sonuçların açıklanma zamanını uzatabileceği öngörülüyor.

Uzmanlar, Mecliste bağımsızların da katıldığı çok parçalı bir yapının şekillenmesini, rejim yanlısı yerleşik partilerin güç kaybetmesini ve İslami eğilimli partilerin oylarını artırmasını bekliyor.

Rejimin getirdiği seçim sistemiyle belirli bir tarafın mutlak üstünlüğüne müsaade etmeyeceğini aktaran araştırmacılar, seçimin ardından kurulacak koalisyon hükümetinin ülkenin geleceğine ilişkin resmi belirginleştireceğini savunuyor.

Cezayir tarihinde bağımsızlıkta oynadığı rol ve sonrasında siyasetin merkezinde yer almasıyla öne çıkan Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve yine rejimin partisi şeklinde tanınan Demokratik Ulusal Birlik (RND) gibi partilerin gerilemesi beklentiler arasında.

Ancak bu partilerden ayrılan isimlerin kurduğu daha merkez partiler şeklinde tanınan Gelecek Cephesi, Yeni Nesil gibi partilerin bu seçimlerde varlık göstermesi de ihtimaller arasında.

Cezayir'de öne çıkması beklenen diğer kanat da İslami eğilimli partiler.

Cezayir'de bugüne kadar siyaset içinde yer alan ancak merkezi bir rol üstlenemeyen İslami kanadın öncü partisi Barış Toplumu Hareketi'nin (MSP), bu seçimlerde oylarını artırabileceği aktarılıyor.

AA