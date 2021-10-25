Cezayir'de iki bakanlık Fransızcayı yasakladı

Cezayir'de Mesleki Eğitim ve İstihdam Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptıkları açıklamalarda kurumlardaki resmi işlem ve yazışmalarda Fransızca kullanımını durdurduklarını, sadece Arapça ve gerekli görüldüğünde Berbericenin kullanılacağını duyurdular.

Bu iki bakanlığın kararının Cezayir'in tüm kamu kuruluşlarında Fransızcanın yasaklanabileceğinin habercisi olduğu tahmin ediliyor.

1830-1962 döneminde Fransa'nın sömürgesi olan Cezayir'de Fransa'nın Arapça kullanımını ortadan kaldırma ve Fransızcayı zorunlu tutmaya dönük yoğun baskıları sonucunda sadece resmi işlemlerde değil şehirli halk arasında da günlük kullanımda Fransızca Arapça'nın önüne geçmişti.

1962'de Cezayir'in bağımsızlığının ardından ülkenin resmi dili başlangıçta hem Arapça hem de Fransızca olsa da Fransızca kullanımı Arapça kullanımından daha baskın olmayı sürdürmüştü. 1965-1978 döneminde Cezayir'i yöneten Huvari Bumedyen Arap milliyetçisi bir siyaset izlediğinden Arapçayı ülkenin tek resmi dili yapmış ve Arapça kullanımını artırmaya çalışmıştı. Bununla beraber Fransızcanın resmi kurumlarda bile kullanımının önüne geçilememişti.

Yakın dönemde Berberice Cezayir'in ikincil derecede resmi dili yapılmış, ihtiyaç duyulduğunda resmi işlemlerde de kullanımının önü açılmıştı. Kanuni bir statüsü bulunmayan Fransızcanın ise halen resmi yazışmalarda bile kullanılması ülkede tepki çekmekteydi. Bu uygulamaya yakın dönemde tümüyle yasak konulabileceği belirtiliyor.

Cezayir'de Fransız sömürgeciliğinden bu yana Arapça ve Fransızcanın rekabeti aynı zamanda İslam ve sekülerizmin de rekabeti olarak görülüyor.

Kaynak: Mepa News