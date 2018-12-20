Cezayir'de Kadıyanilere ceza

Cezayir'de Ahmediye (Kadıyanilik) Cemaati'ne mensup 27 kişi hakkında "İslam dinine hakaret ettikleri" gerekçesiyle verilen 3 ila 6 ay hapis kararı üst mahkeme tarafından onandı.

Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin doğusunda yer alan Becaye ilindeki Temyiz Mahkemesi, "İslam dinine hakaret etme", "izinsiz dernek kurma ve bağış toplamakla" suçlanan Ahmediye Cemaati'ne mensup 5'i kadın 27 kişi hakkında daha önce verilen 3-6 ay ertelemeli hapis cezasını onadı.

Becaye ilindeki yerel mahkeme, haziran ayında sanıklara 3 ila 6 ay ertelemeli hapis cezası vererek (hükmün açıklanması geriye bırakılarak) serbest kalmalarına hükmetmişti. Ancak Başsavcılık, kararı bir üst mahkemeye taşımıştı.

Söz konusu cemaat mensupları, geçen mart ayında Becaye ilinde gözaltına alınmıştı.

Cezayir İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre, 2016'nın başından bu yana, 2 binden fazla mensubu bulunan cemaatin yaklaşık 280 üyesi hakkında soruşturma başlatıldı.

Ahmediye Cemaati'nin Cezayir'deki lideri Muhammed Fali de Eylül 2017'de 6 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırılarak serbest bırakılmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, geçen yıl Cezayirli yetkililere "inanç özgürlüğüne zarar verdiği" gerekçesiyle cemaat mensuplarına yönelik kovuşturmaların durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Ahmediye Cemaati (Kadıyanilik), 1889'da Hindistan'ın Pencap bölgesinin Kadiyan köyünde Mirza Gulam Ahmed tarafından kuruldu. Cemaatin mensupları Ahmed'in beklenen Mehdi olduğuna inanıyor.

Mutedil İslam anlayışının dışında unsurlar içeren Kadıyanilik, birçok ülke Müslümanları tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Maliki mezhebinin yoğunlukta olduğu Cezayir'de de Kadıyaniler dini yorumları nedeniyle benimsenmiyor.

2014 yılında Almanyai Kadıyanilere resmi statü vererek, ibadethane açma hakkı tanımıştı. Alman hükümetinin bu kararında ülkede yaşayan Müslümanlar arasında ayrılıkçı damarları güçlendirme arzusunun etkili olduğu belirtiliyor.

KADIYANİLER (AHMEDİYE) KİMDİR?

Hindistan’ın Pencap eyaletinde 1880’de Mirza Gulam Ahmed Kadıyani tarafından kurulmuştur. Ahmediye de denir. İngilizlerin Hindistan’ı sömürge yaptıktan bir yıl sonra ortaya çıkan grubun ingiliz destekli olduğu ileri sürülmüştür.

Daha önce İsmailiye inancında olan Mirza Gulam Ahmed, önce müceddid, daha sonra da Mehdi olduğunu iddia etti. İsmailî ve Bahaîlerden taraftar buldu. En sonunda kendisinin, gökten ineceği bildirilen İsa Mesih olduğunu, yeni bir din getirdiğini söyledi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net, AA



Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2018, 12:42