Cezayir'de sandıklar kapandı

Ülke genelinde sandıkların kapanmasıyla beraber oy sayma işlemlerine başlandı.

Öte yandan, ülkede sandıkların kapanmasının ardından seçime kesin katılım oranıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cezayir Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Muhammed Şerfi, gün içinde basına yaptığı açıklamada, ülkede yerel saatle 16:00 itibarıyla belediye seçimlerine katılım oranının yüzde 24,27, eyalet seçimleri için ise bu oranın yüzde 23,30’a ulaştığını kaydetmişti.

Seçimlere 58 eyalette 877 parti listesi ve 281 bağımsız olmak üzere 1158 il meclisi listesi katılım gösterdi.

Ülke genelindeki 1541 belediye için ise seçimlerde 40 siyasi partiyi temsilen 4 bin 860 liste ve 988 bağımsız olmak üzere 5 bin 848 liste yer aldı.