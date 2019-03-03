Cezayir'de sular durulmuyor: 183 yaralı

On binlerce Cezayirli protestocu, 82 yaşındaki Buteflika'yı, nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olma fikrinden vazgeçmesini istiyor.

Ülkede 'Arap Baharı' sonrasında gerçekleşen en büyük gösteriler olduğu kaydediliyor.

Cuma günkü protestoların çoğunlukla barışçıl olduğu ancak akşam saatlerinden itibaren başkent Cezayir’deki cumhurbaşkanlığı alanında polis ve protestocular arasındaki şiddetli çekişmeler başlamıştı.

Buteflika 2013 yılında felç geçirmiş ve o zamandan beri sadece birkaç kez ortaya çıkmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde bir hastanede tedavisi süren Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi.

BUTEFLİKA'NIN SAĞLIK DURUMU KRİTİK

82 yaşındaki Buteflika, Cenevre Üniversite Hastanesi (HUG) yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Basına bilgi veren kaynaklar, Buteflika'nın sağlık durumunun "çok kötü" olduğunu, ailesinin de yanı başında bulunduğunu aktardı. Ayrıca, Buteflika'nın özel uçağının da dün Cezayir'e geri döndüğü ifade edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net