Cezayir'de tarihe ışık tutan keşif

Cezayir'de çalışma yapan arkeologlar, yaklaşık iki buçuk milyon yıl öncesine ait taş aletler ve hayvan kemikleri buldular. Son yapılan keşiflerle insanların Afrika’nın doğusundan batı kesimlerine bilim insanlarının ilk düşündüğünden daha erken bir tarihte yayıldığını ortaya koyuyor.

Çalışmayı yürüten arkeologlar, Cezayir'in başkenti 300 kilometre doğusundaki Ayn Boucherit adlı bir sitede yaklaşık 250 ilkel alet ve 296 hayvan kemiğinin keşfedildiğini açıkladı.

Bilim adamları iki buçuk milyon yıl öncesinde yaşayan insanların av hayvanlarını kesmek için timsahların ve fillerin kemiklerini kullandıklarını ortaya koydu.

New York'un Queens Koleji Şehir Üniversitesinde görev yapan paleoantropolog Thomas Plummer, kesik işaretli kemikler "kasaplık faaliyeti için en eski kanıtı" temsil ediyor dedi.

Keşfedilen kemiklerin, av hayvanlarını parçalamak için bir tür alet seti olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2018, 17:30