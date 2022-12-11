Cezayir'de teröristlere operasyon

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başkentin batısındaki Kuraya dağlarında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir terörist gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, teröristlere ait 2 hafif makineli tüfek, 1 kalaşnikof, 2 pompalı tüfek, 4 şarjör, 3 dürbün ve 1 cep telefonu ele geçirildiği kaydedildi.

Ülkede El Kaide ve DEAŞ gibi silahlı terör örgütleri sınırlı da olsa varlığını sürdürüyor.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.