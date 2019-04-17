Cezayir'de yeni Anayasa Konseyi Başkanı belli oldu

Cezayir'in geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih, istifa eden Tayyib Bilayz'in yerine Anayasa Konseyi Başkanlığına Kemal Feniş'i getirdi.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Bilayz'ın istifasını kabul edip yerine Feniş'in atanmasına onay verdi.

Feniş, 2016'dan beri Ulusal Halk Meclisinde milletvekili olarak görev yapıyordu.

Tayyib Bilayz, 10 Şubat'ta Abdulaziz Buteflika tarafından Cezayir'de yargı erkinin tepesindeki Anayasa Konseyinin başkanlığına atanmıştı. Bilayz, kendisini de hedef alan protestolar üzerine bugün istifa etmişti.

Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak "üç B" diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.

Buteflika gitti, protestolar devam ediyor

Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi cumhurbaşkanından ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2019, 02:01