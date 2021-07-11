Cezayir'de yeni atanan bakanlar teknokrat özellikli

Cezayir'de 12 Haziran'da düzenlenen erken seçimler sonrasında kurulan yeni hükümette 33 bakanlıktan 16'sında değişim olurken, yeni hükümette teknokrat özelliğiyle öne çıkan isimlere yer verilmesi dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un hükümet kurmakla görevlendirdiği Eymen bin Abdurrahman Başbakanlık görevinin yanı sıra Maliye Bakanlığı görevini üstlenirken yeni kabinede bakanların yarıya yakını değişti.

Dışişleri, Adalet, Milli Eğitim Bakanlıkları dahil 33 bakanlıktan 16'sı değişirken, ülkede kriz yaşanan sektörlere ilişkin bakanlıklara da teknokrat özelliğiyle öne çıkan isimler getirildi.

Eymen bin Abdurrahman

Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından 2019 yılında Cezayir Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapan Bin Abdurrahman, kariyerinde siyasetten çok bürokrasi tecrübesi olması nedeniyle teknokrat kabul ediliyor.

Abdulaziz Cerad'ın Haziran 2020'de kurduğu hükümette Maliye Bakanlığı görevini üstlenen Bin Abdurrahman'ın, gümrük ve vergi alanlarında dijitalleşme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı plan hazırlanması ve İslami bankacılığın yaygınlaştırılması konularında çalışmaları biliniyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un, maliye alanında uzman bir isim olarak bilinen Bin Abdurrahman'ı tercih etmesi, kararın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara yönelik alındığı şeklinde yorumlanıyor.

Ramtan Lamamra

Yeni kabinede Dışişleri Bakanlığına atanan Ramtan Lamamra, Buteflika döneminde 2013-2017'de Dışişleri Bakanlığı yaptı.

Buteflika 2019'da halk hareketleri ve ordunun müdahalesiyle istifa etmek zorunda kalırken, halefi olarak gösterilen Lamamra da bu dönemde geri planda kaldı.

Afrika Birliği ve Birleşmiş Milletler'de (BM) birçok kademede görevler alan Lamamra, 2020'de Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

Adalet Bakanı Tabbi

Adalet Bakanı Raşid Tabbi, bu göreve gelmeden önce Yargıtay başkanlığı görevini yürütüyordu.

El-Buleyde'deki askeri mahkeme genel sekreterliği ve ülkenin farklı yerlerindeki mahkemelerde başsavcılık yapan Tabbi, ayrıca Adalet Bakanı Divan Başkanı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Bilabid

Abdulhakim Bilabid'in Muhammed Vacut'un halefi olarak Milli Eğitim Bakanı olarak atanmasıyla, bakanlıkta en üst düzey yetkilisi değişmiş oldu.

Milli Eğitim Bakanlığının, kendisine ayrılan büyük bütçe açısından Savunma Bakanlığı ile rekabet eden önemli bakanlıklardan biri olması nedeniyle bu değişiklik özel bir önem taşıyor.

Bakanlıkta yeni bir isim olmayan Bilabid, Mart 2019 ile Ocak 2020 arasında da bakanlık görevini üstlendi.

Kriz yaşanan sektörlere yeni bakanlar atandı

İki teknokratın atanmasıyla gerçekleşen değişiklikler, birkaç aydır finansal likidite krizi yaşayan posta idaresi ve içme suyu dağıtımında dalgalanmaların yaşandığı su kaynakları sektörü de dahil 2020'den bu yana sorunlu sektörleri etkiledi.

Posta ve Telekomünikasyon Bakanlığına, likidite krizi ve işçi grevleri nedeniyle görevden alınan İbrahim Bumzar'ın yerine Kerim Bibi Triki atandı.

Triki Bibi, uluslararası ve yerel şirketler aracılığıyla telekomünikasyon sektöründe yaklaşık 30 yıl geçirmiş bir teknokrat olarak biliniyor.

Su Kaynakları Bakanı Kerim Husni

Yeni kabinenin Su Kaynakları Bakanı Kerim Husni, bakan olarak atanmadan önce başkent Cezayir'e su dağıtımı için Fransa ile ortaklaşa kurulan şirketin yönetim kurulu üyesiydi.

Su kaynakları alanında son zamanlarda başkent de dahil birçok eyalette sorunlar yaşanıyor.

Cezayir'de Hirak protestolarının "rejimde köklü değişim" talebi

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık iktidarının sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle 22 Şubat 2019'da gösterilerine başlamıştı.

Buteflika'nın ardından göreve gelen Cumhurbaşkanı Tebbun, Hirak gösterilerinin yeniden başlamasının ardından 12 Haziran'da erken seçim düzenleneceğini açıkladı.

Düzenlenen seçimler "Hirak" isimli lidersiz protesto hareketi ve muhalif oluşumların "boykot" çağrıları nedeniyle yüzde 30'larda kalan düşük katılımla gölgelendi.

Cezayir'de 12 Haziran'da yapılan genel seçimler sonucunda geleneksel partiler olarak kabul edilen Bağımsızlık için Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) ve Demokratik Ulusal Birlik'in (RND) Meclis'teki temsil gücü gerilerken, İslami eğilimli partiler yükselişe geçti.

Muhaliflerin bir kesiminin boykot çağrısı yaptığı seçimleri 98 sandalye ile UKC birinci sırada tamamladı. 407 sandalyeli Meclis'e bağımsızlar 84, Barış Toplumu Hareketi 65, RND 58, Gelecek Partisi 48, Ulusal Bina Hareketi 39, Adalet ve Kalkınma Cephesi Partisi de 2 milletvekili gönderdi.