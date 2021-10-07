Cezayir'deki metro Fransız ortak olmadan çalışacak

Cezayir Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011 yılından bu yana metro işletmesinde yer alan RATP Paris adlı Fransız şirketin sözleşmesi feshedildi.

Metronun faaliyetlerine RATP Paris yerine Cezayir devletine ait EMA adlı şirketle devam edeceği belirtilen açıklamada, metronun da bugün itibarıyla çalışacağı duyuruldu.

Açıklamada, Fransız şirketin Cezayir'deki tüm faaliyetlerinin durdurulduğu kaydedildi.

Başkent Cezayir'in merkezini kentin doğusu ve güneyine bağlayan metro, Mart 2020'den bu yana Kovid-19 önlemleri nedeniyle kapalıydı.

Cezayir ve Fransa arasındaki ilişkiler, Fransa'nın Mağrib ülkelerine vize kısıtlaması ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamalarıyla gerilmişti.

Gerginlik Fransa'nın Mağrib ülkelerine vize kısıtlamasıyla başladı

İki ülke arasındaki gerginlik, Fransa'nın Cezayir, Tunus ve Fas vatandaşlarına geçen hafta vize kısıtlaması getirmesiyle başlamıştı.

Cezayir, vatandaşlarına vize kısıtlaması getirdiği gerekçesiyle Fransa'nın Cezayir Büyükelçisi François Gouyette'yi Dışişleri Bakanlığına çağırarak kararı protesto etmişti.

Macron'un, Le Monde gazetesinde 2 Ekim Cumartesi günü yayımlanan "Cezayir'in sömürge tarihini Fransa nefreti üzerine inşa ettiğine" dair sözleri üzerine Cezayir yönetimi, 3 Ekim Pazar günü hava sahasını Fransız askeri uçaklarına kapattığını duyurmuştu.