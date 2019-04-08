Cezayir'deki sendikalar konfederasyonundan grev kararı

Cezayir'de on üç sendikadan oluşan "Cezayir Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu" Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmadan önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümetini protesto etmek için çarşamba günü grev ve yürüş yapacağını açıkladı.

Parlamentonun iki kanadı, "Millet Konseyi" ve "Ulusal Halk Meclisi", Buteflika'nın 2 Nisan'da sunduğu istifasını görüşmek üzere yarın toplanmaya hazırlanıyor.

Buna karşılık, Cezayir sokağı, siyaseti ve sivil toplumundan, Anayasa'ya göre geçici cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih ve Başbakan Nureddin Bedevi liderliğindeki geçici hükümet gibi devletin zirvesindeki "Buteflika rejiminin temsilcileri"ne tepkiler devam ediyor.

Eğitim, sağlık, üniversite, posta hizmetleri, havacılık, kamu ve özel sektörlerde faaliyet gösteren 13 sendikanın bir araya geldiği Cezayir Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu bugün yaptığı yazılı açıklamada, çarşamba günü genel greve gideceğini ve başkentte yürüyüş düzenleyeceğini duyurdu.

Açıklamada, Konfederasyonun, Cumhurbaşkanı Buteflika'nın istifasından iki gün önce atadığı Nureddin Bedevi başbakanlığındaki hükümetle çalışmayı reddettiği için grev ve yürüyüş kararı aldığı paylaşıldı.

Cezayir'e yönelik yabancı müdahaleyi kesin bir dille reddeden Konfederasyon, "halkın taleplerinin karşılanması için geniş katılımlı barışçıl gösterilere devam etmenin" gerekliliğini vurguladı.

Cezayir Anayasasının 102. maddesine göre, cumhurbaşkanı, istifası halinde bu kararını en yüksek yargı makamı olan Anayasa Konseyi'ne iletiyor. Anayasa Konseyi kararı görüştükten sonra, istifayı parlamentoya sevk ediyor. Parlamentonun iki kanadından üçte iki oy çoğunluğu sağlanması halinde, Millet Konseyi Başkanı geçici cumhurbaşkanı olarak 90 gün içinde ülkeyi seçime götürüyor.

Cezayir sokağı Millet Konseyi Başkanı'nın geçici cumhurbaşkanlığına karşı

Anayasal sürecin işaret ettiği bu yol haritasına karşın, Cezayir sokağı "Buteflika rejiminin temel taşlarından biri" olarak gördüğü Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih'in geçici cumhurbaşkanlığını kesin olarak reddediyor.

Buteflika'nın istifasından sonra geçen cuma günü yeniden sokaklara inen yüz binlerce Cezayirlinin, Buteflika'nın devletin zirvesinde bıraktığı isimlerin gitmesini yeni kırmızı çizgi olarak tanımlaması dikkati çekiyor.

Cezayir sokağı, Millet Konseyi Başkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından sadece iki gün önce onayladığı Nureddin Bedevi hükümeti ve Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın görevlerinde kalmasını istemiyor.

Devletin zirvesinde Buteflika rejiminin kalıntılarının bulunduğu bir geçiş döneminin ve bu isimlerin yönetiminde yapılacak seçimin yeterince şeffaf olmayacağı ve istenen demokratik değişimi getirmeyeceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA