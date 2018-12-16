Cezayir'den Batı Sahra'ya destek

Cezayir Umut Partisi (TAJ) Cumartesi günü, Batı Sahra halkının ilk ulusal kongresinin sonunda kendi kaderini tayin ve bağımsızlık hakkına verdiği güçlü desteği yineledi.



"Milletler arasında güvenli, güçlü ve öncü bir Cezayir için" başlığı altında düzenlenen ilk ulusal kongrede parti, Sahra halkının mücadelesine desteğini yineledi ve eylem programında bölgenin yaşadığı sorunlara değinildi.

Cezayir dış politikasının ilkeleri ve pozisyonları doğrultusunda, Batı Sahra meselesine olan desteğini ve dayanışmasını sürdürdü.

CEZAYİR, BATI SAHRA'NIN ARKASINDA

Fas'ın, 1975'te, eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile yaşadığı gerginlik devam ediyor. Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net