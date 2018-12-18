Cezayir'den göçmen uyarısı

Afrika’nın içlerinden gelerek Cezayir güzergahı üzerinden Avrupa’ya giden göçmenler için Hasan Kasımi’den uyarı geldi. Cezayir İçişleri Bakanlığı’na bağlı üst düzey bir yetkili olan Kasımi, Afrika’da teröre bulaşmış kişilerin Avrupa içlerine girmeye çalıştıklarını, Cezayir olarak tedbir almaya çalıştıklarını açıkladı.

AP’nin haberine göre Haziran ayında, Sahra altı Afrika ülkelerinden Avrupa’ya ulaşmak için yola çıkan ancak Cezayir’de yakalanan yaklaşık 13 bin kaçak göçmen, çölde ölüme terk edilmişti. Aralarında çok sayıda hamile kadın ve çocuğun da olduğu göçmenler 48 derece sıcaklıkta silah zoruyla yürümeye zorlanmıştı.

Su ve yemek verilmeyen göçmenlerin şanslı olanları güneydeki Nijer sınırını geçebildikleri, diğerlerinin ise tek şansının Birleşmiş Milletler (BM) görevlilerinin onları bulup yardım ulaştırması olduğu kaydedilmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net