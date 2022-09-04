Cezayir, Fransızca yerine İngilizceyi tercih etti

Eski Fransız sömürgesi olan ülkede resmi dil Fransızca olmasa da, ilkokullarda 9 yaşından sonra öğretilen ve halkın genel olarak aşina olduğu bir dil.

Resmi dilleri olarak kabul edilen Arapça ve Berberice'den sonra Fransızca ülkede üçüncü en fazla konuşulan dil. Buna rağmen Macron'un ziyaretinde özellikle Fransızca'dan kaçınılarak ve alışılmışın dışına çıkarak İngilizce'nin tercih edilmiş olması diplomatlar tarafından not edildi.

Fransa'nın eski Cezayir Büyükelçisi Xavier Driencourt " Cezayir'in bir Fransız cumhurbaşkanının ziyaretinde böyle bir şey yapması sürpriz olmadı ama şoke etti" dedi.

Eski diplomat Politico'ya yaptığı değerlendirmede "Bu kasıtlı. Bu Fransa için ve aynı zamanda Cezayir halkına Fransızca'yla ilgili özel bir şey yok, sadece diğer diller gibi bir dil mesajı" diye konuştu.

Kaynak: Euronews