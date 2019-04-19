Cezayir halkı 'Buteflika kalıntıları' gitmeden seçim istemiyor

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasının ardından göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in, yeni cumhurbaşkanı seçiminin 4 Temmuz'da yapılması kararına toplumun farklı kesimlerinden itirazlar sürüyor.

Cezayir'de Buteflika'nın istifası sokakların sesini düşürmeye yetmedi. Gösteriler, dokuzuncu cumasında hız kesmeden yoğun katılımla devam ediyor.

Göstericiler bu kez Buteflika rejiminin sembol isimlerinin geçiş döneminde yer almaması için seslerini yükseltiyor.

Yargıçlardan cumhurbaşkanlığı seçimine boykot

Cezayir'de yaklaşık bin üyesi bulunan Özgür Yargıçlar Birliği Sendikası, 13 Nisan'da Buteflika'nın istifasının yeterli olmadığını ve devletin zirvesindeki müttefiklerinin de görevi bırakması yönünde görüş belirterek 4 Temmuz'daki seçimlerde gözetmenlik yapmayacağını duyurdu.

Sendikanın açıklamasında, mevcut seçim yasasında bir değişiklik olmadığı için boykot kararı alındığı belirtilerek, "Sonuçları başından belli bu seçimlerde yalancı şahitlik yapmayı reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Cezayir Adalet Bakanlığından 16 Nisan'da yapılan açıklamada ise seçmen listesinin istisnai bir şekilde gözden geçirildiği ve her şeyin normal olduğu açıklandı.

Açıklamada, bakanlık verilerine göre boykota katılmaya karar veren yargıçların çok az sayıda olduğu belirtildi.

Bu arada Cezayir Barolar Birliği de "rejimin halkın talepleri karşısındaki ısrarı nedeniyle" grev kararı aldığını duyurdu.

Belediyelerden seçim boykotuna destek

Seçmen listelerinin gözden geçirilmesi ve seçimlerin lojistik hazırlığının denetlenmesi görevlerini yerine getiren belediyelerden birçoğu da gelecek seçimlerde kapsamlı bir boykota gideceklerini açıklayarak, "halkın iradesine destek verme" kararı aldı.

Tizi Vuzu, Becaye, ve Buira illerinden yaklaşık 40 belediye, Bin Salih'in 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılması açıklamasına karşılık seçimleri boykot edeceklerini açıkladı.

Vatandaşlar bakanların ziyaretlerini engelliyor

Cezayirliler, dokuzuncu haftasına giren gösterilerde "Buteflika rejiminin kalıntıları" olarak niteledikleri geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümetin istifasını talep ediyor. Göstericilerin hedefinde yer alan bir başka isim, Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz ise protestolara daha fazla dayanamadı ve 16 Nisan'da istifa etti.

Buteflika dönemi siyasetçilerine tepki gösteren Cezayirliler, Başbakan Bedevi hükümetindeki bakanların ziyaretlerini de protesto ediyor.

Çalışma Bakanı Mustafa Kuraba, geçen hafta başkente bağlı Baraki bölgesinde bir atölye yapmayı planladığı ziyareti, bölge sakinlerinin engeli nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı.

Ülkenin güneybatısında bulunan Beşşar vilayetinde de vatandaşlar İçişleri Bakanı Selahaddin Dahmun'un ziyaretini engelledi.

Tunus sınırı yakınında yer alan Tebessa ilinde ise Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, vatandaşların havaalanından çıkışını engellemesi nedeniyle ziyaretini iptal etti.

Cezayir halkının büyük kısmı, Bedevi hükümetinin, "halk tarafından tanınmadığı için meşruiyetini kaybettiğini ve Buteflika döneminin kalıntısı olduğunu" savunuyor.

Öte yandan hükümetin değişiminin anayasa engeline takıldığı belirtiliyor. Zira anayasanın 104. maddesine göre cumhurbaşkanı vekilinin hükümeti değiştirme yetkisi bulunmuyor.

Buna karşı hükümetin değiştirilmesini talep eden vatandaşlar, anayasada yer alan "halkın bütün güçlerin kaynağı olduğu" maddesinin hükümet değişimi istekleriyle uyumlu olduğunu ifade ediyor.

"Mevcut atmosfer seçim için elverişsiz"

AA muhabirine konuşan Cezayirli anayasa hukuku uzmanı Bucuma Suveylıh, mevcut durumun, 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçimi yapılması için elverişli olmadığını ifade etti.

Suveylıh, barışçıl gösterilerin Cezayir makamlarında huzursuzluğa neden olduğunu ve bu durum nedeniyle uygun olmayan şartlarda seçim yapılması için acele edildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için diyalog atmosferi gerektiğini belirten Suveylıh, karar mercilerinin kamuoyuna bir karşılık verilmesi ve devlet kurumlarında halk tarafından kabul görecek değişiklikler yapılmasını istediğini aktardı.

Siyasetçilerden "aday olmama" protestosu

Öte yandan bazı siyasetçiler de cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmayı reddettiklerini açıklayarak tepkilerini ortaya koyuyor.

Eski Cezayir Başbakanı Ali bin Flis, pazar günü yaptığı açıklamada, "Mevcut seçim yasası değişmediği ve halkın görevini sonlandırmasını istediği isimler gitmediği sürece, 4 Temmuz cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağım." dedi.

Cezayir Adalet ve Kalkınma Cephesi Başkanı Abdullah Ceballah da 4 Temmuz'da yapılması planlanan seçimlerin "halkın iradesi aleyhinde olması nedeniyle geçersiz" olarak değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı ise perşembe günü cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvurularının kabul edilmeye başlandığını ve bu kapsamda 10 başvuruyu alındığını duyurdu.

Kaynak: AA