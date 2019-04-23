Cezayir'in en zengin iş adamı Rebrab tutuklandı

Cezayir'in en zengin iş adamı Issad Rebrab hakkında yolsuzluk suçlamasıyla tutuklama kararı verildi.

Cezayir resmi televizyonunda yer alan habere göre başkent Cezayir'deki Sidi Emhamed Mahkemesi, dün gözaltına alınan ve yolsuzlukla suçlanan milyarder iş adamı Issad Rebrab hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutukluluk süresine ilişkin bilgi verilmezken, sosyal medyada Rebrab'ın Cezayir Ulusal Jandarması tarafından başkentteki Haraş Cezaevi'ne nakledildiği görüntüleri yer aldı.

Savunma Bakanlığına bağlı kolluk gücü Cezayir Ulusal Jandarması, eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya yakınlığıyla bilinen ülkenin en zengin iş adamı Rebrab'ı "sahte fatura düzenleme, rüşvet, gümrük işlemlerinde hile" gibi suçlamalarla gözaltına almıştı.

- Afrika'nın en zenginleri arasında

Cezayir'deki en büyük özel şirket olan Cevital sanayi grubunun sahibi milyarder iş adamı Issad Rebrab, geçen hafta, şirketinin 90'lı yıllardan bu yana yaptığı anlaşmalar ve projelerle ilgili sorgulanmıştı.

Rebrab, Forbes dergisine göre Afrika'nın en zenginleri arasında yer alıyor.

- Cezayir'de hız kazanan yolsuzluk operasyonları

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika 2 Nisan'da yoğun halk protestoları karşısında ordunun da sözlü müdahalesiyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Buteflika'nın istifasına rağmen, protestolarına devam eden Cezayirlilerin ortak talepleri arasında, ülkelerindeki yolsuzluklardan hesap sorulması da yer almıştı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, yargıya yaptığı çağrıda Buteflika döneminde kamuoyuna yansımış ancak üstü kapatılmış yolsuzluk dosyalarının yeniden açılması konusunda "yargının daha hızlı davranmasını" istemişti.

Salih daha önce yaptığı bir açıklamada da siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını isim isim zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.