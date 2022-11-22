Cezayir'in Filistin'e destek çalışmaları devam ediyor

Kucil, Hamas Siyasi Büro Üyesi Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyet ile başkent Cezayir'de bir araya geldi.

Filistin'in "Cezayir için özel bir yere sahip olduğunu" belirten Kucil, Cezayir'in Filistin'e koşulsuz desteğinin sürdüğünü ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulmasına ulaşmak için çabaladıklarını aktardı.

Cezayir Meclis Başkanı, "Tebbun Filistin'in birleşmesi için şahsi olarak ve doğrudan çaba sarf ediyor. Bu da ekim ayında tüm Filistinli gruplar tarafından imzalanan Cezayir Bildirisi ile somutlaştı." ifadelerini kullandı.

Kucil, bunun Cezayir'in ev sahipliğini yaptığı Arap Birliği Zirvesi'nin sonuçlarında da açıkça görüldüğünü ve Arap ülkeleri tarafından önceliğin yeniden Filistin davasına verildiğini söyledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Üyesi Cebbarin de, "Cezayir'in Filistin halkına sürekli destek olduğunu ve meşru hakları için mücadele verdiğini" kaydetti.

Cebbarin, Hamas'ın Cezayir Bildirisi'nin uygulanması konusunda da kararlı olduğunu söyledi.

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin Diyalog Görüşmeleri, 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistinli grupların temsilcileri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamıştı.

Cezayir Bildirisi'nde İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.