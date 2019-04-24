Cezayir İslami hareketinin liderlerinden Abbasi Medeni Hakk'ın Rahmetine kavuştu

Cezayir İslami hareketinin liderlerinden Abbasi Medeni 88 yaşında Katar’da vefat etti.

Abbasi Medeni liderliğindeki İslami Selamet Cephesi (FIS), eşi benzeri görülmemiş bir sonuçla, 1990'daki yerel seçimlerde itiraz edilen koltukların çoğunluğunu kazanmıştı. İslâmi Selamet Cephesi'nin bu başarısından endişelenen Batı'nın da tahrikleri ile Cezayir ordusu, 16 Ocak 1992 tarihinde yani seçimlerin ikinci turunun yapılacağı tarihe beş gün kala gerçekleştirdiği darbe ile yönetime el koyarak seçimlerin ikinci turunu iptal etmiş ve genel başkan Prof. Abbasi Medeni başta olmak üzere FIS ileri gelenlerinin çoğunu tutuklatmıştı.

Allah rahmet eylesin..

Kaynak: www.dunyabulteni.net