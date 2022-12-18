Cezayir: Nijer sınırında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Cezayir, Nijer sınırında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de yakalandığını duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Nijer sınırındaki Ayn Kazzam vilayetinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiş, 2 terörist de yaralı olarak gözaltına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Cezayir ordusunun, çöl iklimine uygun araçlarla seyir halindeki terörist konvoyunu hedef aldığı, operasyonda araçların yanı sıra askeri ve sivil amaçlarla kullanılan çok sayıda silah ve teçhizatın ele geçirildiği kaydedildi.

Cezayir ordusunun ülkenin güvenlik ve huzuru için operasyonlarını sürdüreceği vurgulanan açıklamada, teröristlerin hangi örgüte bağlı olduklarına ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesaplarından operasyona ilişkin çok sayıda görsel de yayınladı.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

Geçen yıllarda Cezayir, silah kaçakçılığını durdurmak ve terörist grupların sızmasını önlemek gerekçesiyle güneyde Mali ve Nijer, doğuda ise Libya sınırına binlerce asker yığmıştı.

Güneydeki Sahel bölgesinin El-Kaide ile DEAŞ gibi terör örgütlerine bağlı grupların faaliyet alanı olduğu belirtiliyor.