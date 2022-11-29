Cezayir, Rusya ile Fas sınırında ortak askeri tatbikat haberlerini yalanladı

Cezayir Savunma Bakanlığı, Cezayir ile Rusya’nın Fas sınırında ortak askeri tatbikat yaptığı yönündeki haberleri yalanladı.

Cezayir devlet televizyonuna göre Savunma Bakanlığı konuya dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Cezayir ile Rusya ordularının ülkenin güneybatısında ortak askeri tatbikat yaptığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Uluslararası medyada çıkan "tatbikat" haberlerine dair şu ifadeler kullanıldı:

“Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında Rus ordusuyla iş birliği çerçevesinde programlanan bu ortak askeri tatbikatın gerçekleştirilmediğini açıklıyor. Rus tarafı veya herhangi bir ortakla yapılan tüm askeri tatbikatlar yalnızca Bakanlık tarafından duyurulur."

Rus medyası dahil olmak üzere uluslararası medya, birkaç gün önce Cezayir ve Rus ordularının 16-28 Kasım tarihleri ​​arasında Cezayir'in güneybatısındaki Fas sınırına bitişik Beşşar bölgesinde ortak tatbikat düzenlediğini yazmıştı.

Ancak bu konu ne Cezayir Savunma Bakanlığınca doğrulanmış ne de Cezayir yerel medyasında buna dair bir haber yer almıştı.

Cezayir, Rusya'nın Afrika kıtasındaki en önemli askeri müttefiklerinden biri ve aynı zamanda bölgedeki Rus silahlarının en büyük müşterileri arasında yer alıyor.