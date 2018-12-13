Cezayir sınırında füzeler bulundu

Cezayir’in Mali sınırında bulunan Bordj Badji Mokhtar'da yapılan arama sonucu, 11 anti-tank füzesi bulundu. Bölgede silah kaçakçılarının faaliyetlerinden bahsedilirken, silahların kime ait olduğuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Silahların Mali’de süren iç savaşta kullanılmak üzere bölgede bulunabileceği yorumunda bulunuluyor.

Cezayir, sınırlarını korumak için Libya, Mali, Tunus ve Nijer ülkeleriyle protokoller yapmıştı.

Mali’de uzun süredir bir iç savaş sürüyor. Şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla hükümet ile ülkenin kuzeyinde özerklik isteyen silahlı gruplar arasında Cezayir ve Çad'da, 2015'te imzalanan barış anlaşmalarına rağmen ülkedeki etnik çatışmalar devam ediyor.

Ülkede 5 milyondan fazla kişinin insani yardıma muhtaç olduğu kaydediliyor.

Bölgenin en fazla bilinen kabilesi ise Tuaregler. Bölgede Tuareglerden habersiz hiçbir şeyin olmayacağı söyleniyor.

Tuaregler Burkina Faso, Cezayir, Libya, Mali ve Nijer arasında geniş bir alanda yaşayan ve Berberi dillerinden birini konuşan halk. Sayıları yaklaşık 1,2 milyona ulaşan Tuaregler bağımsız bir siyasi örgütlenmeye sahip oldukları belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

