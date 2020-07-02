Cezayir’de Buteflika’ya yakınlığıyla bilinen iş insanı Haddad’a 18 yıl hapis cezası

Cezayir’de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika’ya yakınlığıyla bilinen ülkenin önde gelen iş insanlarından Ali Haddad yargılandığı yolsuzluk davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aynı davada yargılanan eski başbakanlarından Ahmed Uyahya ve Abdulmelik Sellal’a ise 12’şer yıl hapis cezası verildi.

Haddad’ın savunma avukatı Halid Burayo, AFP’ye verdiği demeçte, “Mahkeme Haddad hakkında 18 yıl, 5 kardeşi için de 4’er yıl hapis cezası verdi. Ayrıca tüm mal varlıklarına el konulmasına hükmetti. Ahmed Uyahya ve Abdulmelik Sellal hakkında ise 12’şer yıl hapis cezası verildi” dedi.

Mahkeme, kara para aklama, rüşvet, gücün kötüye kullanılması ve yurt dışına para kaçırma gibi çeşitli suçlamaları içeren yolsuzluk davasında aralarında eski bakanların da yer aldığı toplam 17 sanığı yargıladı. 15 sanığa 2 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları verilirken, 2 sanık da beraat etti.

Buteflika’nın, geniş çaplı protestoların baskısı ile Nisan ayında istifa etmesinin ardından yolsuzluk soruşturmaları başlatılmıştı.

Kaynak: Şarku'l Awsat