Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

Hükümet feshedildi

Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti de fesheden Buteflika, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 15:48