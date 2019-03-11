banner15

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanı Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini açıkladı.

Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika, cumhurbaşkanlığı seçimlerini ertelediğini ve 5. dönem adaylığını geri çektiğini belirtti.

Hükümet feshedildi

Ahmed Uyahya başkanlığındaki mevcut hükümeti de fesheden Buteflika, diyalog konferansı düzenlenmesi yönünde karar aldı. 

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyordu.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 15:48
YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner36

banner37

banner35