Cezayir'de deprem

Cezayir Astronomi, Astrofizik ve Jeofizik Araştırma Merkezinden (CRAAG) yapılan yazılı açıklamada, yerel saatle 14.32’de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Öte yandan Cezayir Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada da kentte şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasarın tespit edilmediği kaydedildi.