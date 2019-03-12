Cezayir'de din adamlarından Diyanet İşleri Bakanlığı'na: İktidar yanlısı hutbe baskısı yapmayın

Mevcut iktidarı ve devlet başkanını övücü vaazlar vermek istemediklerini belirten din görevlileri, kendi işlerine müdahale edilmesine karşı olduklarını bildirdi.

Bağımsız din görevlileri isimli bir grubun başında bulunan İmam Camel Ghoul da, hükümete yaptığı çağrıda, "Bırakın kendi işimizi kendimiz yapalım. İşimize müdahale etmeyin." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Cezayir'de bir camide, 'yöneticilere isyan edilemeyeceği' yönünde vaaz veren bir imama cami cemaati sert tepki göstermişti.

Yargıçlar: Buteflika yarışırsa gözetmenlik yapmayacağız

Bu arada binden fazla yargıç, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Buteflika'nın 18 Nisan'da yapılacak seçimde yarışması halinde gözetmenlik yapmayı reddedeceğini bildirdi.

Yeni bir oluşum altında toplanacaklarını belirten yargıçlar, "Halkın iradesine karşı yapılacak bir seçim sürecini denetlemekten de uzak duracağımızı bildirmek istiyoruz. Halkın iradesi, gücümüzün yegane kaynağıdır" açıklamasında bulundu.

Hakimlerin tarafsız kalması gerektiğini belirten Adalet Bakanı Tayeb Louh'un cevabı gecikmedi.

Cezayir'i 20 yıldır yöneten Abdulaziz Buteflika'nın yakın çevresindeki isimlerden biri olarak bilinen Louh, "Yargıçların bağımsızlığı ve güvenirliği ve yargı bütünlüğü her ne sebeple olursa olsun sürekli olmalıdır." diye konuştu.

Öte yandan ülkenin doğusundaki Bicaye kentinde hakimler, ilk kez Buteflika karşıtı protesto gösterilerine katıldı.

Avukatlardan Buteflika karşıtı gösteri

Gün içerisinde çeşitli kentlerde avukatlar, Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 5. dönem adaylığını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Başkent Cezayir'deki Yargı Konseyi binası önünde toplanan çok sayıda avukat, Buteflika'nın adaylığı aleyhinde sloganlar attı.

Avukatlar Sendikası Başkanı Abdulmecid Silini, gösteride yaptığı konuşmada, "Burada tutumumuzu ortaya koymak için toplandık. Cezayir halkının değişim talebinin karşısında durabilecek kimsenin olduğunu sanmıyorum." dedi.

Buteflika'nın adaylığına karşı halk hareketinin başladığı günden bu yana avukatların halkın yanında yerini aldığını söyleyen avukat Mustafa Buşaşi, hakimlerin de başka platformlar aracılığıyla düzenlenen gösterilere katıldığını ve bazılarının seçimlerde görev yapmayı reddettiğini aktardı.

Buteflika'nın tartışmalara neden olan adaylığı

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve 4 dönemdir görev yapan 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika'nın sağlık sorunlarına rağmen 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir kez daha aday olması, ülkesinde bir süredir protestolara neden oluyor.

Ülkede 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuru süresi 3 Mart'ta sona ererken, Buteflika'nın da aralarında bulunduğu 15 kişi adaylık başvurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin kesin aday listesini 13 Mart'tan önce açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Reuters AA

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2019, 07:13