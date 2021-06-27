Cezayir'de Emir Abdulkadir'e hakaret eden eski milletvekiline gözaltı

Cezayir'de eski Milletvekili Nureddin Ayet Hammude, devletin kurucu liderleri arasında sayılan Emir Abdulkadir el-Cezairi'ye hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yerel medya kaynaklarından alınan bilgiye göre Hammude, başkentin doğusundaki Kabail bölgesinde bulunan Becaya kentinde yakalandı.

Cezayir makamları konuya ilişkin henüz resmi açıklamada bulunmadı.

Ne olmuştu?

Eski Milletvekili Nureddin Ayet Hammude, 18 Haziran'da bir televizyon kanalında katıldığı tartışma programında ülkenin kurucuları arasında sayılan Emir Abdulkadir'i "ihanet ve ülkeyi Fransa ordusuna teslim etmekle" suçlamıştı.

Hamude’nin açıklamaları ülkede tartışmalara neden olmuştu.

El-Hayat yönetimi, olay sonrası yaptığı yazılı açıklamada, söylemlerin Hamude’nin şahsi görüşleri olduğunu ve kanalın duruşunu yansıtmadığını kaydetmişti.

Olayın ardından Cezayir yönetimi, Emir Abdulkadir'e hakaret edilmesi gerekçesiyle "El-Hayat" televizyon kanalının faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı almıştı.