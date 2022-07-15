Cezayir'de "kara dönem" mahkumlarını serbest bırakacak kanun hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "1995 tarihli şefkat ile 1999 tarihli toplumsal uyum kanunları çerçevesinde 298 mahkumu ilgilendiren özel bir yasa hazırlandı." denildi.

Bu yasa, meclise sunulmadan önce, bakanlar kurulunda görüşülmesi ve onaylanması için önümüzdeki hafta hükümet toplantısına gönderilecek.

Cezayirli partiler, daha önce Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'dan, 90'lardaki kara dönemde çoğu İslami eğilimli olan ve olağanüstü hal (OHAL) durumunda tutuklanan, çoğu müebbet hapse mahkum edilen Cezayirlilere yönelik bir af çıkarması çağrısında bulunmuştu.

Cezayir'in "kara dönem"i

Cezayir'in, 1988 yılında yaşanan kitlesel protestoların ardından açılım olarak planlanan çok partili sistem denemesi, "kara dönem" isimli yılların kapısını araladı.

Ülkede 1990'lı yıllarda yapılan seçimlerde İslami Selamet/Kurtuluş Cephesi'nin (FIS) zafere doğru gitmesi sonucunda, ordu ve rejim, seçimleri iptal etti. Cezayir, İslami gruplar ile güvenlik birimleri arasında 10 yıl boyunca sürecek ve yüz binlerce cana mal olacak bir iç savaşa sürüklendi.

Resmi kaynaklara göre, söz konusu dönemde en az 200 bin kişi hayatını kaybederken, o dönemde tutuklananların ve hala cezaevlerinde bulunanların sayısı ise bilinmiyor.

Cezayir'de 1999 yılında cumhurbaşkanı seçilen Abdulaziz Buteflika ise bu dönemi sonlandıran isim olarak anıldı.

Başlattığı ulusal uzlaşı planı, genel af gibi adımların yanı sıra, dış politikada Batı ile uzlaşı ve ekonomik entegrasyon gibi atılımlar yapan Buteflika'nın adı "kara dönem" şeklinde nitelenen 90'ları noktalayan isim olarak Cezayir resmi tarihine yazıldı.