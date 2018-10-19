Cezayir’de peçe yasağı

Cezayir yönetimi tepki çeken bir karar aldı. Ülkede iş yerlerine peçeyle girmeyi yasaklayan hükümet, peçe takanların yüzlerinin tanınmamasını karara gerekçe olarak gösterdi. Bölgede yüzyıllardır takılan ve yerleşik bir unsur olan peçenin iş yerlerinde yasaklanması toplumun tepkisini çekti.

Cezayir’in bu kararı, uzun yıllar sömürgesi altında kalan Fransa’nın kararının hatırlatıyor. Geçen senelerde burka ve peçe Fransa’da aynı gerekçeyle yasaklanmıştı.

Cezayir'de 26 Aralık 1991'de gerçekleştirilen genel seçimlerin birinci turunda oyların resmi kaynaklara göre % 55'ini, İslami Selamet Cephesi (FIS) kaynaklarına göre ise % 80'ini İslami Selâmet Cephesi almıştı. Ancak bütün kaynaklara göre söz konusu cephe, seçimlerde ezici bir çoğunluğun desteğini kazanmış ve iktidara geleceği kesinleşmişti.

Cezayir ordusu, 16 Ocak 1992 tarihinde yani seçimlerin ikinci turunun yapılacağı tarihe beş gün kala gerçekleştirdiği darbe ile yönetime el koyarak seçimlerin ikinci turunu iptal etmişti.

İç savaşa evrilen çatışmalarda çok sayıda Cezayir vatandaşı hayatını kaybetmişti.

Siyasi olarak bölünen ülke halkının 1992’den bu yana baskıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2018, 10:12