Cezayir’de siyasi elitlerin tahtı sallanıyor

82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika’nın yaşlılığı gerekçe gösterilerek görevden el çektirilmesi talebiyle devreye giren askeri konseyin geçiş dönemi planına Cezayir halkından veto geldi.

Beş haftadır gösteriler düzenleyen protesto hareketine katılanlar, ordunun geçiş planını reddediyor ve tüm yönetici elitlerin devrilmesini talep ediyor.

1954-1962 yılları arasında Fransa’ya karşı savaşan subay ve siviller etrafında şekillenen siyasi sistemden kurtulmak istediklerini ifade eden protestocular protestolarına devam ediyor.

“HIRSIZLAR ÜLKEYİ YIKTINIZ”

Protestocuların, “Hırsızlar, ülkeyi yıktınız” diye bağırmaları dikkat çekti.

Göstericiler arasında bulunan 36 yaşındaki mimar Belaid Hakimi Reuters’e yaptığı açıklamada, “Savaşımız sistemden kurtulana kadar devam edecek” dedi.

Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ahmed Salah geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Anayasa Konseyi’nden 82 yaşındaki Buteflika’nın başkanlık görevine uygun olup olmadığını hükmetmesini istedi.

Konuyla ilgili, konseyde herhangi bir kararın alınmadığı kaydedildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2019, 18:24