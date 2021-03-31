Cezayir’de su arıtma tesisinde çalışan 8 kişi boğuldu

Cezayir yerel medyasında çıkan haberde, olayın ülkenin Bicaya kentine bağlı Vadi Ğir mahallesinde bulunan su arıtma tesisinde meydana geldiği belirtildi.

Tesiste çalışan 8 kişinin boğularak öldüğü, aynı yerde bulunan diğer işçiler için ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Olayın nasıl gerçekleştiğiyle ilgili henüz bir bilginin bulunmadığı, ölen işçilerin Bicaya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna sevk edildikleri bildirildi.

Olayla ilgili resmi makamlardan henüz bir açıklama gelmedi.

AA