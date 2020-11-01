Cezayirliler anayasa referandumu için sandık başında

Yaklaşık 23 milyon seçmenin bulunduğu Cezayir'de, anayasa referandumu için 60 bin seçim merkezinde sabah 08.00'da başlayan oy verme işleminin, akşam 19.00 itibarıyla bitirilmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un üzerinde önemle durduğu ve yönetiminin "yeni cumhuriyetin anahtarı" şeklinde tanımladığı Anayasa değişikliğine, muhalefet "vitrin değişikliği" nitelemesiyle karşı çıkıyor.

Virüs salgını nedeniyle istisnai önlemler eşliğinde yürütülen oy verme işlemine, Cumhurbaşkanı Tebbun'un Kovid-19 tedavisi için Almanya'da olması nedeniyle katılması beklenmiyor.

Yurt dışında yaşayan Cezayir vatandaşları ise yurt dışındaki temsilciliklerde dün sandık başına giderken, ülkenin kırsal alanlarında yaşayan bedeviler 26 Ekim Perşembe gününden itibaren oy kullanmaya başlamıştı.

Ne olmuştu?

Cezayir'de 22 Şubat 2019'da Abdulaziz Buteflika'nın kötü giden sağlığına rağmen Cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını açıklamasıyla başlayan kitlesel protestoların yol açtığı değişim rüzgarlarında yeni bir dönüm noktasına gelindi.

Buteflika'nın istifasının ardından Aralık 2019'da yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Abdulmecid Tebbun'un gündemine aldığı ilk iş yeni bir Anayasa olmuştu.

Yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, Anayasa taslağını hazırlamak üzere 15 hukuk uzmanından oluşan bir komiteyi seçildiği ay içerisinde görevlendirmişti.

Hükümet ve Meclisin iki kanadının onayının ardından, 1 Kasım'da referanduma gidilmesi kararı alınmıştı.

Kaynak: AA