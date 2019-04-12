Cezayirliler geçiş dönemi liderlerine karşı sokakta

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifasından sonra göreve gelen geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'in 4 Temmuz'da cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını açıklamasına rağmen gösteriler sekizinci cumasında binlerin katılımıyla devam ediyor.

Öğle saatlerinden itibaren başkentin çeşitli meydanlarında toplanan Cezayirliler, gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana doğru yürümeye başladı.

Cezayir bayrakları ve reform taleplerini içeren pankartlar taşıyan göstericiler, devletin üst kademelerindeki Buteflika müttefiklerinin temizlenmesi çağrısı yapıyor.

Göstericilerin hedefinde yer alan başlıca isimler geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Buteflika'nın istifasından bir gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi ve Buteflika'nın istifa dilekçesini sunduğu Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz.

- Gösterilere yoğun katılım var

Cezayir'de İslami takvime göre cuma gününün hafta tatili olması nedeniyle başkentteki gösterilere her yaştan katılım var. Özellikle çocuklu ailelerin katılımı dikkati çekiyor.

Gösterilerde futbol takımlarının marşlarından uyarlanan ezgiler de sıkça duyuluyor.

Öte yandan, şehir merkezine ulaşan yollarda yoğun güvenlik tedbirleri dikkati çekiyor.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, cumhurbaşkanlığına karşı yaklaşık 1,5 aydır süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Anayasaya göre, salı günü geçici cumhurbaşkanlığı görevine gelen Millet Konseyi Başkanı Abdulkadir bin Salih, cumhurbaşkanlığı seçiminin 4 Temmuz'da yapılacağını duyurmuştu.