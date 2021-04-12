banner39

Cibuti'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu

Doğu Afrika ülkesi Cibuti'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 34 kişinin öldüğü bildirildi.

Afrika 12.04.2021, 16:16
Cibuti'de göçmenleri taşıyan tekne alabora oldu

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Doğu Afrika ve Afrika Boynuzu Bölge Direktörü Muhammed Abdiker, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cibuti'de göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olduğunu kaydetti.

Teknenin insan tacirleri ve kaçakçılara ait olduğu bilgisini paylaşan Abdiker, "Teknenin alabora olması sonucu 34 göçmen Cibuti sahillerinde trajik bir şekilde hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Binlerce genç Afrikalı, Körfez ülkelerine ulaşmak için Cibuti'den teknelerle Yemen'e geçmeye çalışıyor.

Cibuti'de insan kaçakçıları tarafından 3 Mart'ta denize atılan 80 göçmenden 20'si ölmüştü.

AA

banner53
#Cibuti
Yorumlar (0)
13
açık
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?
Günün Karikatürü Tümü
Dünya'da Filistinli çocuk olmak