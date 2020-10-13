Çin, 11 Afrika ülkesiyle borç erteleme anlaşması imzaladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, Afrika ülkelerinin borçlarını erteleme meselesine büyük önem verdiklerini ve G20'nin borçların dondurulması girişimine bağlılıklarının değişmediğini açıkladı.



Sözcü Zhao söz konusu haberler hakkında yaptığı açıklamada, “Çin, Afrika ülkeleriyle iş birliği gerçekleştirirken içişlerine karışmama ilkesine bağlı kalmaktan vazgeçmemiş veya herhangi bir siyasi koşul koymamıştır. Sözde borç tuzağı, yüzde yüz yalandır” ifadelerini kullandı.



Zhao, Çin İthalat ve İhracat Bankası’nın, ikili resmi alacaklı olarak 11 Afrika ülkesiyle borç erteleme anlaşması imzaladığını ifade etti. Zhao, 15 Afrika ülkesinin 2020 yılı sonuna kadar ödemesi gereken faizsiz kredi borçlarını da iptal ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: çin uluslararası radyosu