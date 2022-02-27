Çin Komünist Partisi Tanzanya'da okul açtı: Afrikalı liderleri yetiştirecek

Tanzanya'nın en kalabalık şehri Darüsselam'a 40 kilometre uzakta kurulan "Mwalimu Julius Nyerere Liderlik Okulu", Güney Afrika, Mozambik, Angola, Namibya, Tanzanya ve Zimbabve'deki siyasi parti liderlerine ve üyelerine özel eğitim vermeyi amaçlıyor.

Açılışına Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan'ın katıldığı okul, ülkenin kurucu ismi ve Afrika'daki bağımsızlık hareketlerinin destekçisi Julius Nyerere'nin adını taşıyor.

Hassan, 6 ülkenin parti ve hükümet yetkililerini eğitecek okulu, tarihi ve stratejik bir adım olarak niteledi.

Bu ülkelerde bağımsızlığa öncülük eden ve halen iktidarda olan partilerin bu okul sayesinde değişimin de öncüsü olabileceğini kaydeden Hassan, ideoloji ve liderlik alanında görülen eksikliğin bu şekilde doldurulabileceğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de açılışını özel mesajla kutladığı okulun, ÇKP ile Afrikalı iktidar partileri arasındaki ilişkileri farkı boyuta taşıması bekleniyor.