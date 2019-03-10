Tunus'ta çocuk ölümleri bakanı istifa ettirdi

Tunus Sağlık Bakanı Abdurrauf Şerif, Cumartesi günü başkentte bulunan bir hastanede 11 çocuğun bilinmeyen bir sebepten dolayı hayatını kaybetmesi nedeniyle istifa etti.

Ülkenin sağlık bakanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Tunuslular, Arap Baharı sürecinden itibaren ülkede istikrarın oluşmaması ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle rahatsızlıklarını protestolarla dile getiriyor.

MEDİKAL TURİZM MERKEZİYDİ

Tunus'ta halk sağlığı uygulamaları Kuzey Afrika'daki en iyi sağlık sistemlerinden biri olarak gösteriliyordu. Tunus medikal turizm için de Kuzey Afrika içinde önemli bir durak olarak değerlendiriliyordu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2019, 11:55